محافظ أسيوط: لا يمكن عزل القضية السكانية عن المفهوم الشامل للتنمية

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة يتم البدء فيها بـ3 محافظات من بينها محافظة أسيوط للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات والوزارات والشركاء وذلك تماشيًا مع جهود الدولة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كماً ونوعاً والعمل على تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان والدكتور عبلة الألفي عضو مجلس النواب ورئيس مبادرة الألف يوم الذهبية والدكتور سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والدكتور ياسر جمال مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومي للسكان والدكتور سحر يوسف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالمجلس القومي للسكان وأسامة مختار مدير عام الإدارة للتقويم بالمجلس القومي للسكان والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

كما تم عقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان للمحافظة وذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والشيخ سيد عبد العزيز امين عام بيت العائلة لامصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس أسقف ايبارشية أسيوط وتوابعها وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعلي سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة ومحمد عبده بخيت مقرر المجلس الاقليمي للسكان والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة بأسيوط وأحمد سويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة وبعض القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وبعض مؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

التنمية الشاملة

وقال محافظ أسيوط خلال كلمته إن الحديث عن القضية السكانية أصبح من أجل تحقيق التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذي يضمن حق الطفل أن ينشأ في مناخ عائلي سليم وحق الأم في أن تتمتع بحياة صحية فيها دفئ أسري وعن حق الأب أيضا في أن يكون أسرة سليمة وبالتالي اتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالي قضية وطن.

رفع الوعي

وأشار المحافظ إلى أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية موجهًا بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة مؤكدًا أن الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تولي المحافظة لها إهتمامًا بالغًا لما لها من أثر كبير في إحداث التنمية والحفاظ على موارد الدولة مشيرًا إلى أهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة.

وأكد اللواء عصام سعد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج أو خطط تساهم في الحد من الزيادة السكانية غير المبررة والتي تؤثر على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الصحة لحل مشكلة القضية السكانية ونشر الوعي بمخاطرها مضيفًا أن القضية ذات طابع حساس وخاص فلا بد من وجود مبادرات ذات رسائل قاطعة وواضحة للقضاء على المشكلة السكانية.

من جانبه أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان أن القضية السكانية لابد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والثقافية والأسرية موضحا أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم وخروج جيل صحي قادر علي مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية مشيرًا إلى إنه سيتم تنفيذ خطة عاجلة من خلال تكامل الخدمات بين جميع الجهات في الدولة للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين حيث أن الزيادة السكانية غير المنضبطة والتي تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادي في مصر لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم وكلما زاد متوسط عدد أفراد الأسرة زادت نسبة الفقراء في المحافظة.