جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط.. تبدأ 18 يناير

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بأسيوط جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الخميس 18 يناير، وتنتهي الأربعاء 24 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وفيما يلي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط:

- الخميس 18 يناير: امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف، ثم امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الأحد 21 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

- الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 23 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

- الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، وبعدها إجراء امتحان مادة التربية الرياضية لمدة ساعة واحدة.