محافظ أسيوط: رفع كفاءة الإنارة وصيانة الكشافات في حي شرق

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ورفع كفاءتها، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى القطاعات الخدمية، مشددًا على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بترشيد الاستهلاك مع الحرص على الاستجابة لمطالب الأهالي فيما يختص بإنارة الأماكن المظلمة في بعض الشوارع؛ وإصلاح الأعمدة والأسلاك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

صيانة أعمدة الإنارة العامة

وكلف محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء وجميع الأجهزة المعنية باستمرار أعمال مراجعة وصيانة الإنارة العامة بالطرق والشوارع ورفع كفائتها واستغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، والأعمال الدورية لصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة واستبدال اللمبات التالفة وإصلاح الأعطال وتغطية غرف ومخارج الكابلات بالأعمدة وتأمينها، والتأكد من عزلها واتخاذ كافة الإجراءات حرصًا على سلامة المواطنين.

تنفيذ حملة لصيانة الكشافات

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي حملة لمراجعة وصيانة الكشافات الخاصة بالإنارة العامة بالشوارع الميادين، وذلك في إطار حرص الحي على تكامل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وإضفاء المظهر الحضاري لجميع الشوارع حيث تم عمل الصيانة اللازمة للكشافات وتغطية الأعمدة بشارع النزيه خليفة المتفرع من شارع المحافظة وشارع الجلاء بشركة فريال وشارع المنقبادي تفرعات شارع رياض.

جاء ذلك تحت إشراف سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبًا رئيس الحي ومسئولي قسم الإنارة والكهرباء بالحي وجار استكمال أعمال مراجعة الكشافات المعطلة بباقي الشوارع من خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتغطية الأعمدة المشكوفة حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بضرورة المتابعة المستمرة بكافة الشوارع الفرعية والرئيسية والاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.