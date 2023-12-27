تهديد إسرائيلي غريب لسكان الضفة الغربية.. «مصير مدينتك بين يديك»

«مصير مدينتك بين يديك».. من جديد وضع الجيش الإسرائيلي الكرة في ملعب الشعب الفلسطيني، إما النزوح أو اختيار مصير الدمار الذي نال منه أهالي قطاع غزة، وذلك بعدما توجه نحو الضفة الغربية في مطالبات لتفريغها من سكانها.

رسائل جيش الاحتلال الإسرائيلي للاجئين بمخيم نور الشمس

منشورات تبدو في ظاهرها بعض ملامح الإنسانية، لكن مضمونها يحمل من العنف والإرهاب ما لم يشهده تاريخ الحروب من قبل، من دمار مرتقب وإبادة جماعية باتت قريبة حال عدم موافقة أهالي مخيم نور الشمس بالضفة الغربية النزوح والرحيل عن المدينة، سواء تهجير داخلي أو الهروب خارج البلاد.

«لا تمشوا في طريق مخيم جنين».. عبارة تحذير وتهديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى اللاجئين في مخيم نور الشمس بالضفة الغربية، إما الرحيل أو مواجهة مصير مظلم عاشه أهالي مخيم جنين في الأيام المنقضية، وسقط على إثره آلاف الضحايا بين أطفال وسيدات وشباب.

6 ضحايا في غارة بمخيم نور الشمس

كلمات جيش الاحتلال تبعها سقوط 6 ضحايا من الشباب لم تتخط أعمارهم الـ25 عامًا، بحسب تأكيدات شبكة «سكاي نيوز عربية»، التي أكدت سقوط الشباب في غارة شنها جيش الاحتلال قبل ساعات قليلة، والتي جاءت عقب تهديدات ومطالبة بالرحيل والنزوح عن تلك المنقطة.

لم يكن يعلم الشاب أحمد أنور حمارشة، صاحب الـ19 عامًا، أن اسمه سيكون ضمن قائمة تضم 5 شباب آخرين ضحايا للقصف الغاشم على مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية، بدلًا من تعمير الأرض التي حل بها الخراب من كل حدب وصوب، بحسب وكالة وفا الإخبارية.

حمارشة الذي ارتقى فجر اليوم، ليس الوحيد بل جاوره أحمد عبد الرحمن عيسى، صاحب الـ19 عامًا، أدهم وحيد فحماوي ابن الـ23 عامًا، يزن أحمد وحيد فحماوي صاحب الـ23 عامًا، فارس حسام فحماوي، صاحب الـ19 عامًا، حمزة أحمد مصطفى فحماوي، صاحب الـ17 عاما وهم أبناء عائلة واحدة.