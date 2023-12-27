أستاذ في الطب الوقائي يحذر من التغيرات المناخية: تؤدي لأوبئة أخطر من «كورونا»

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم تتسبب في تغيير تكوين الفيروسات والميكروبات والبكتيريا بشكل عام، وبالتالي من الممكن أن ألا يكون وباء كورونا هو الأخير، لذا يجب على الأشخاص الحرص على حماية أنفسهم، واتباع الإجراءات الوقائية.

وأضاف أنه على الرغم من أن وباء كورونا سبب الكثير من الخسائر، لكن هناك العديد من الفوائد منها أن الجميع قد أصبح لدية ثقافة الاستعدادات والإجراءات الوقائية ضد الوباء.

التثقيف الصحي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «لم يكن الكثير على وعي بذلك، بالإضافة إلى قطاعات الصحة بشكل عام، إذ كان الجميع يركز على العلاجات أكثر من الوقاية ومن التثقيف الصحي على الوباء».

التقليل من المضاعفات

وتابع: «كل المنظمات الصحية الآن أصبحت بها ملصقات حول كيفية غسل اليدين والتباعد والنظافة والتغذية، والوقاية من المرض نفسه تقلل من مضاعفاته، ومن الخسائر التي قد تحدث للفرد والمجتمع والدولة بشكل عام».