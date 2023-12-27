«الصحة»: انتهينا من ميكنة مكاتب الوزارة في جميع المحافظات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ وزارة الصحة والسكان لها فلسفة خاصة في الإدارة، وجزء من فلسفتها الإدارية هي الإدارة من مواقع العمل.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على قناة «DMC»: «لو افترضنا أنّ وزارة الصحة نفذت خلال العام الماضي 30 أو 40 زيارة، فإنّ نسبة لا تقل عن 60% منها زيارات غير مرتبة».

وتابع: «انتهينا من غرفة التحكم الموجودة في العاصمة الإدارية والتي تم ربطها بكل غرف التحكم في المحافظات، وقبل أيام قليلة أعلنا الانتهاء من ميكنة مكاتب الصحة، وهي أكثر من 5 آلاف مكتب، وأصبحت شهادات الميلاد وشهادات الوفاة وتصريح الدفن مميكنة».

وأكمل: «وأنا قاعد النهاردة في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية بكون شايف كل طفل بيولد في حلايب عندي هنا في العاصمة الإدارية».