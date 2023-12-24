4 مميزات لتحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي.. أبرزها الأمان والتوفير

خلال السنوات الأخيرة زاد الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وهو ما جعل وزارة البترول تتجه إلى زيادة أعداد محطات ومراكز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.

ويوفر العمل بالغاز الطبيعي في السيارات، الكثير من المميزات التي تجعلها خيار جيد للكثير من المواطنين، فلم تقتصر مميزات لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ليس فقط في توفير النقود بسبب الفارق السعري بين البنزين والغاز الطبيعي، ولكن هناك العديد من المميزات الأخرى.

وتتمثل مميزات تحويل السيارات للغاز الطبيعي في تحقيق الوفر المادي للمواطنين من خلال توفير الفارق بين ثمن تموين السيارة للعمل بالغاز الطبيعي مقارنة بالبنزين، وفق ما ذكرته شركة غازتك العاملة في مجال تحويل السيارات عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ذات أمان مرتفع

كما تعتبر قوة وصلابة وقدرة تحمل أسطوانة الغاز في السيارات أحد أهم المميزات، خاصة في حال حدوث حوادث أو تصادمات مباشرة للسيارة، حيث أنها تصنع من الصلب ولا يوجد بها أي لحامات، ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة، كما أنها تجتاز اختبارات صارمة خلال مرحلة تصنيعها، لضمان أعلى درجات السلامة والأمان عند التشغيل.

وبجانب هذا يعد الغاز الطبيعي المضغوط صديق للبيئة، كما أنه متوفر بكميات كبيرة نظرا لتحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي منه، وهو ما جعله من أنواع الوقود الأقل سعراً فى السوق المحلية حاليا، بجانب قلة تكلفة أعمال الصيانة المطلوبة للسيارات فى حالة تشغيلها بالغاز الطبيعي.