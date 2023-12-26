عضو بـ«النواب» عن تطوير منطقة «شق الثعبان»: يستهدف الريادة في صناعة الرخام

أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، باتجاه الحكومة بتطوير منطقة شق الثعبان، موضحا أنها تعكس اهتمام الدولة بتطوير كل الصناعات المختلفة، وجعل مصر رائدة في صناعة الرخام والجرانيت، علاوة على توفير فرص عمل للشباب.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بملف الصناعة، وتطوير كل الصناعات لتحويل مصر إلى دولة صناعية مصدرة، وليس مستوردة في كل المجالات.

تطوير منطقة شق الثعبان

وأشار إلى أنه لأول مرة منذ سنوات طويلة تحظى منطقة شق الثعبان باهتمام القيادة السياسية، وجاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس بتطوير الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تطوير صناعة الجرانيت والرخام سيسهم في تحسين جودة إنتاج الرخام والجرانيت، وتوفير فائض للتصدير وجعل مصر رائدة في صناعة الرخام والجرانيت.

واوضح أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من الثروات الطبيعية مثل الرمال البيضاء والسوداء، ما يستوجب استغلال هذه الثروات في الصناعات المفيدة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب.

صناعة الجرانيت والرخام

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.