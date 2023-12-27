محلل سياسي فلسطيني: مصر أفشلت الهجرة القسرية لشعبنا منذ اليوم الأول للحرب

قال عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني، إن تصريح نتنياهو بشأن تحقيق الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى، هو منهجية الاحتلال في التدمير، مشيرًا إلى أن مصر أفشلت الهجرة القسرية منذ اليوم الأول من الحرب، والوضع داخل القطاع ينذر بمجاعة ووضع صحي متردٍ.

وأشار المحلل السياسي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية أصدرت بيانًا تطالب فيه الأمم المتحدة، بإعلان القطاع منطقة تتعرض لمجاعة، وذلك لفقدان كل الاحتياجات والمستلزمات الصحية بجانب ازدياد حالات الوفيات.

ضرورة وقف إطلاق النار بشكل شامل

وأضاف «مطاوع»، إلى أنه لابد من إنهاء هذه المأساة، ووقف إطلاق النار بشكل شامل، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية من الممكن أن تدعم مثل هذه التوجه عند توافق الفلسطينيين عليه.