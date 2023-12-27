رصف شوارع وتركيب إنترلوك بالمناطق الضيقة في مطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن استكمال رصف منطقة شوارع المنطقة السكنية المحرومة في المدينة والتي تحتاج إلى تطوير في الشوارع من حيث الرصف وتركيب البلدورات والإنارة الأرضية المدفونة بدلاً عن الهوائية، ومنها رصف منطقة الكيلو 1 إلى جوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023، والمصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

المناطق السكنية المستفيدة من رصف الطرق

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إنه جري رصف المناطق السكنية العمدة فرج وعزبة العسكر، ضمن خطة الصف بالخطة الاستثمارية 2022-2023، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة من أعمال كهرباء مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والتليفونات.

تطوير شوارع حي الشروق

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال تطوير شوارع حي الشروق بالكيلو 7، ووضع طبقة أساس لشوارع عزبة العجارمة من ناحية مسجد عثمان بن عفان إلى مدرسة على بن طالب ضمن خطة الرصف 2023-2024، مع استمرار أعمال أرصفة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الضيقة، بعد الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة لنداء سكان المنطقة.

تركيب الإنترلوك في الشوارع الضيقة

وانتهي مجلس مدينة مرسى مطروح من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر بعد الانتهاء من الأرصفة وتركيب الإنترلوك بديلاً عن الرصف في الشوارع الضيقة، ووضع طبقة الأساس لشوارع السواني البحرية، وخلف المعهد الديني بعلم الروم تمهيداً لأعمال الرصف، وجاري تركيب البلدورات والإنترلوك في بعض الشوارع الأخرى، كما جري الانتهاء من رصف بعض شوارع عزاز وربطه بشوارع مساكن اللوكس حتي كلية التربية وشارع التهريب، ضمن الأعمال الجارية بمنطقة شارع عزاز كمرحلة أولى بالخطة الاستثمارية، وجاري العمل علي قدم وساق لاستكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائي إلى أرضي، لشوارع الملح واحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023، لتحسين مستوي أداء التيار الكهربائي والانارة بتلك المناطق فى الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء، ووضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها ، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة.