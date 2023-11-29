إيقاف مؤقت لحركة القطارات بين محطتي العلمين- الضبعة بخط القباري مرسى مطروح

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تقرر إيقاف حركة القطارات بين محطتي العلمين- الضبعة بخط القباري- مرسى مطروح بصفة مؤقتة لمدة 12 يوما، اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 3/12/2023 حتى مساء يوم الجمعة الموافق 15/12/2023؛ نظرًا لتنفيذ أعمال إنشاء برابخ السيول أسفل السكة الحديد بين محطتي العلمين –الضبعة ضمن تنفيذ اعمال مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مطروح).

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه ذلك سيستتبعه اختصار كافة القطارات المتجهة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة العلمين، وكذلك القطارات المتجهة من مرسى مطروح إلى محرم بك سيتم اختصارها بمحطة الضبعة، ونقل الركاب بين محطتي الضبعة والعلمين بالأتوبيسات المخصصة لهذا الأمر، من خلال التنسيق بين هيئة السكة الحديد والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير اتوبيسات بمحطتي العلمين والضبعة لنقل الركاب خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى تشغيل القطارات بين محرم بك والعلمين وبين الضبعة ومرسى مطروح طبقًا للجداول المرفقة، ومع بدء الأعمال يوم 3/12/2023 يتم إيقاف تشغيل قطاري 939/940و943/942 القاهرة مرسى مطروح والعكس وكذلك قطار 658 محرم بك /الحمام لحين نهو الHعمال بالخط.

وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن وقف حركة القطارات مؤقتا بين محطتي العلمين/ الضبعة خلال تلك الفترة.