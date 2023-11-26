سقوط أمطار على مدينة مرسى مطروح.. والمحافظة ترفع الطوارئ (صور)

ضربت أمطار متوسطة مدينة مرسي مطروح، منذ قليل، في ظل موجة من الطقس السيء التي تتعرض لها مطروح، تصاحبها برودة في الجو، وانتشار غطاء سحابي وغيوم علي سماء المحافظة، مع نشاط حركة الرياح.

أمطار على المناطق الساحلية في مطروح

وشهدت المناطق الساحلية في محافظة مطروح سقوط أمطار في عدة مدن وقرى بدءاً من مدن ومناطق الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة وسيدي حنيش وجلالة وجميمة والجراولة والقصر وأم الرخم والنصر والمتاني والزغيرات والنجيلة وسيدي براني وأبوزريبة وبقبق والسلوم.

طوارئ في مطروح

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية لمواجهة سوء الأحوال الجوية تزامناً مع سقوط الأمطار على العديد من المناطق السكنية في نطاق المحافظة والقرى والمدن، وأكد محافظة مطروح اللواء خالد شعيب على متابعة غرفة عمليات المحافظة، ومركز الطوارئ الوطني جميع الأحوال الجوية مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والتعامل مع بؤرة التجمعات مياه الأمطار على مدار الساعة والإستمتاع إلى شكاوي المواطنين والرد عليهم، وسرعة التعامل مع جميع المستجدات.