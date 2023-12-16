إنشاء مسجد «سيدنا يوسف» في مرسى مطروح بتكلفة 3 ملايين جنيه

أعلن فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الانتهاء من أعمال تنفيذ إنشاء مسجد سيدنا يوسف في منطقة الشارع الجديد غرب مدينة مرسى مطروح، مشيرا إلى تشطيبه وتجهيزه وفرشه تمهيداً لافتتاحة خلال الأسبوع الجاري، تزامنا مع احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي رقم 108.

3 ملايين جنيه تكلفة إنشاء مسجد سيدنا يوسف

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، في تصريح لـ«الوطن»، إن مسجد سيدنا يوسف الجديد مكون من ثلاثة أدوار الأرضي ملحقات ومصلي نساء، والطابقين الثاني والثالث مصلى، وتكلف إنشائه 3 ملايين جنيه بالجهود ذاتية.

41 مسجدا جديدا ومطورا في محافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن إجمالي عدد المساجد التي جريى إنشاؤها أو تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لها وتطويرها خلال 4 سنوات بلغ 41 مسجداً بتكلفة إجمالية بلغت 73 مليون جنيه بدعم من وزارة الأوقاف وجزء بالجهود الذاتية من أهالي المحافظة، وذلك في مدن السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام بالإضافة إلى سيوة.