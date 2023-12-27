«حياة كريمة» تدعم مشروعات مياه الشرب بأسيوط بإنشاء محطات ومد شبكات

تتابع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بشكل دوري، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تطوير قرى الريف المصري.

عقدت الشركة اجتماعًا مشتركًا مع مكتب دار الهندسة والمُكلّف من رئاسة الوزراء لمتابعة مشروعات حياة كريمة والوحدة المخصّصة للشركة، لبحث معوقات التنفيذ، ووضع آليات الاستلام الابتدائي للمشروعات التي تم الانتهاء منها.

وأوضح المهندس علي الشرقاوي، رئيس الشركة، أن مشروعات المبادرة تستهدف إنشاء وتوسعات في 6 محطات مياه، وإعادة تأهيل 7 أخرى، ومد وتدعيم شبكات مياه وصرف صحي للمناطق المحرومة، ونقل متعارضات شبكات مياه أسفل خط الرصف، إلى جانب دق 27 بئر مياه، ونقل وتركيب وحدتي الحديد والمنجنيز.

وأكد الشرقاوي، أن هذه المشروعات تسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الآمنة للمواطنين في القرى المستهدفة.

يُذكر أن مشروعات حياة كريمة تستهدف 7 مراكز على مستوى محافظة أسيوط، بواقع 149 قرية.