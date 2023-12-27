«صحة النواب» تطمئن المصريين بشأن متحور كورونا الجديد: أعراضه بسيطة ويشبه الإنفلونزا

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، تفاصيل المتحور الجديد لفيروس كورونا، موضحا أنّه مشتق من سلالة «أوميكرون» ولم تظهر له خطورة شديدة في البلاد حتى الآن.

سرعة انتشار متحور أوميكرون

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالنواب لـ«الوطن»، أنّ جميع التحورات الأخيرة تتميّز بسرعتها في الانتشار والعدوى بين الأشخاص، لكنها ضعيفة وليس لها خطورة مثل باقي المتحورات السابقة.

وأشار إلى أنّ المتحور الجديد وغيره من المتحورات السابقة من سلالة أوميكرون أعراضها بسيطة جدا، وأشبه بأعراض الإنفلونزا، عدا الآلام التي يشعر بها المصاب في الأذنين والرشح، واحتقان الزور والكحة الجافة، موضحا أنّ نسبة قليلة من المرضى يصابون بالتهابات في الشعب الهوائية، ومعظمهم يكون مُصابا بأمراض مزمنة.

التتبع الجيني للمتحور الجديد

وأوضح أنّ الرصد والتحليل والتتبع الجيني لفيروس كورونا رصد العديد من الطفرات للفيروس منذ ظهوره، لافتا إلى أنّ وضع المرض ليس خطيرا كما كان من قبل، وهناك خبرات وإمكانيات كبيرة اكتسبت من خلال التعامل مع الجائحة في السنوات الماضية، تسهم في التعامل الجيد مع المرض وتحوراته.