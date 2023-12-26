أعراض جديدة تكشف إصابتك بمتحور كورونا.. «اعزل نفسك فورا»

«صداع وكحة وألم شديد في الحلق»، جميعها أعراض ارتبطت في السنوات الأخيرة بالإصابة بفيروس كورونا، الذي فرض سيطرته على العالم منذ عام 2020، ورغم غيابه واختفائه لفترة ليست طويلة، إلا أنه عاد إلى الظهور بقوة، من خلال متحور جديد يحمل أعراض غير مسبوقة.

أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

متحور جديد لفيروس كورونا يحمل اسم «JN.1»، لكنه رغم كونه ضمن سلالة الوباء الذي ضرب العالم قبل أكثر من 3 سنوات وحصد العديد من الضحايا بين إصابات ووفيات، لكنه يحمل أعراضا جديدة ويصيب أماكن جديدة غير الجهاز التنفسي، الذي كان يستهدفه بصورة كبيرة في الموجات الوبائية المنقضية، بحسب موقع «Very Well Health».

المتحور الجديد يستهدف المعدة بشكل أكبر، ويصيبها بآلام شديدة وقاسية بين قئ وإسهال وإحساس دائم بالغثيان، إلى جانب أزمات واضحة في الجهاز الهضمي، وهو ما أثبتته دراسة بالمركز الطبي الخاص بجامعة راش الأمريكية، تشير إلى أن ما يزيد على شخص من بين 5 أشخاص مصابين بفيروس كورونا، تظهر عليهم الأعراض كعلامة مبدئية على الإصابة.

وذكر الموقع الطبي أيضًا بعض الأعراض التي تصاحب آلام الجهاز الهضمي والمعدة، بالإشارة إلى أن هناك التهابات قوية في الحلق تحدث، ألم العضلات، الإسهال، الغثيان والقيء، تعب شديد، صداع، طفح جلدي وبعض تغيرات في حاسة التذوق أو الشم.

ويعد الطفح الجلدي من الأعراض الجديدة للإصابة بفيروس كورونا، والتي تأتي على شكل ظهور بقع أو انتفاخات على الجلد، إلى جانب الشعور بالرغبة في التقيؤ أو القيء فعليًا، لكن جميعها أعراض قد لا تظهر على جميع الأشخاص المصابين بكورونا، وقد تختلف شدتها من شخص لآخر.

ونشر الموقع تقريرًا مفصلًا عن كيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لعل أبرزها وأهمها الحصول على اللقاح الخاص بالوباء سريع الانتشار، ومنها أيضًا: