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شحن 55 ألف طن خام كلينكر إلى غينيا عبر ميناء شرق بورسعيد

كتب:

هبة صبيح
02:36 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
سفينة بميناء شرق بورسعيد

سفينة بميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، استمرار شحن خام الكلينكر والملح، وتفريغ فحم بميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شحن 55 ألف طن كلينكر إلى السنغال 

واستقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة MAROUDIO الآتية من دمياط، لشحن 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى السنغال، والسفينة GWMATHILDE الآتية من الهند، لشحن 42 ألفًا و750 طنًا من خام الكلينكر إلى غينيا، حيث تعتبر المستورد الاول لخام الكلينكر من ميناء شرق بورسعيد.

واستقبل الميناء أيضًا، السفينة LADY KHADIJA الآتية من دمياط، وذلك لشحن 7300 طن ملح إلى سلوفينيا.

سفينة قادمة من إسبانيا 

وانتهى الميناء من تفريغ السفينة ELENA، الآتية من إسبانيا، وذلك لتفريغ 22 ألفًا و800 طن من الفحم بنظام السحب المباشر، إذ يُستخدم كوقود بديل في صناعة الأسمنت، مع اتباع إدارة الميناء، إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.

وفي هذا الصدد، تتخذ إدارة مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء، لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

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بقلم هبة صبيح