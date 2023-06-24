شحن 153 ألف طن من خام الكلينكر إلى دول أفريقيا عبر ميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الأفريقية عبر الأرصفة الجديدة، فقد استقبلت السفينة KAAN AKSOY القادمة من تركيا لشحن 51 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صحفي، أنها استقبلت السفينة IDEE FIXE القادمة من ميناء الدخيلة لشحن 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى السنغال.

شحن 47 ألف طن من خام الكلينكر إلى توجو

كما انتهى الميناء من شحن السفينة VILA OLYMPIC القادمة من الإسكندرية لشحن 47 ألف طن من خام الكلينكر إلى توجو.

على جانب آخر فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM A وذلك لتفريغ 3407 طن رخام، كما استقبل الميناء السفينة ALSU وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية.

متابعة عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة

وتتخذ الجهات المعنية جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.