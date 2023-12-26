تفاصيل الهجوم الأوكراني على شبه جزيرة القرم.. تضرر سفينة روسية كبيرة

تطورات متلاحقة تشهدها الأزمة الأوكرانية، آخرها ما حدث في شبه جزيرة القرم التي ضمتها «موسكو»، إلى أراضي «روسيا الاتحادية» منذ 2014، وهو الهجوم الذي استهدف ميناء فيودوسيا الذي أسفر عن مقتل وإصابة 3 أشخاص وتضرر سفينة الإنزال «نوفوتشركاسك».

سلاح الجو الأوكراني ينشر مقطع فيديو لتدمير السفينة الروسية

وقال سلاح الجو الأوكراني، عبر «تليجرام»، إن طائراته دمرت سفينة الإنزال الكبيرة «نوفوتشركاسك»، التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود في فيودوسيا بشبه جزيرة القرم اشتبه في نقلها طائرات مسيرة إيرانية الصنع، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني، تدمير 13 مسيرة في مناطق أوديسا وخيرسون وميكوليف وخميلنيتسكي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشار سلاح الجو الأوكراني، إلى أن الهجوم وقع الهجوم قرابة الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي«02:30 فجر بتوقيت القاهرة» بواسطة صواريخ كروز للطيران التكتيكي. وفي وقت لاحق، أعلنت «موسكو» تضرر سفينة الإنزال نوفوتشركاسك في هجوم جوي أوكراني، استهدف شبه جزيرة القرم.

إغلاق جسر القرم لمدة ساعة تقريبا

كما نشر قائد سلاح الجو الأوكراني، ميكولا أوليشتشوك مقطعا مصورا يظهر فيه وميض انفجار وكرة لهب تضيء ظلمة الليل. وكان حاكم شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسينوف، أعلن في وقت سابق من اليوم، مقتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء الهجوم الأوكراني، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى تضرر مباني.

وأضاف أكسينوف، أن تطويق منطقة ميناء فيودوسيا، مضيفا إن الانفجار انتهى وتمّ احتواء الحريق، فيما أغلقت السلطات في شبه جزيرة القرم، الجسر لمدة ساعة تقريبا.