شحن 108 آلاف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار عبر ميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن شحن 108 آلاف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد.

استمرار شحن الكلينكر إلى الأسواق الافريقية

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الأفريقية وخاصة كوت ديفوار عبر الأرصفة الجديدة للميناء، إذ استقبلت السفينة DAI SHAN HAI القادمة من بلجيكا لتحميل 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

وأشارت المنطقة الاقتصادية إلى أن الميناء استقبل السفينة CHRISTOS القادمة من حوض البحر المتوسط لتحميل 53 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار المستورد الأول للخام من ميناء شرق بورسعيد.

إجراءات لدخول السفن

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء و عمليات الشحن على الأرصفة.

يذكر أن المنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس، قد أعلنت نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد، وأوضحت أن خدمة تموين السفن العابرة بقناة السويس تدخل لأول مرة حيز التنفيذ لأول مرة بموانئ المنطقة الاقتصادية.