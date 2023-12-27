إجراءات التعليم لمواجهة الغش في امتحانات النقل.. عقوبات تصل للحرمان

أصدرَت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات بشأن الإجراءات الخاصة لمواجهة الغش بامتحانات نصف العام لصفوف النقل 2024، مؤكّدة تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية وإدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وإزالة أي عقبات خلال الامتحانات.

وتضمنت إجراءات مواجهة الغش ما يلي:

- ضرورة الإعلان عن القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ومنها القرار رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والقرار رقم 500 لسنة 2014 بشأن تنظيم أعمال الامتحانات والحرمان منه ومنها منع الغش بكل أساليبه بالطرق القانونية وتأكيد القيم والعادات والتقاليد المصرية المستمدة من التعاليم الدينية.

التباعد الاجتماعي والحرمان من الامتحان

- توسيع المقاعد داخل الفصول لتحقيق التباعد بين الطلاب خلال الجلوس ترك مسافة بين كل طالب وزميله، ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط لجان الامتحان، والتزام الطالب باستخدام أدواته من أقلام وآلة حاسبه.

- صعود الطلاب إلى لجان الامتحان بشكل منظم من خلال طابور خلف بعضهم.

- خروج الطلاب من الامتحان في شكل منظم واحد تلو الآخر.

- التأكّد من توفير طفايات الحريق على أن تكون صالحة للاستخدام، ويمنع منعاً باتا استخدام برادات الشاي الكهربية وخاصة داخل لجنة النظام والمراقبة، وتأمين غرفة لجنة النظام والمراقبة من الحريق ويفضل أن تكون حجرة مصبعة بالحديد (باب وشبابيك) وبعيدة عن الدور الأرضي مع ضرورة وجود طفاية بها وتكون صالحة للاستخدام ، عدم وجود مواد قابلة للاشتعال أو أطعمة داخل الحجرة.

- متابعة توفير دليل اللجان ـ ترقيم اللجان.

- الزائرة الصحية.

- أفراد الحراسة من الشرطة.