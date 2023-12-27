«التعليم» توضح إجراءات التقديم للإعارات الخارجية للعام المقبل

أرسلت المديريات التعليمية خطابا للإدارات التعليمية كشفت خلاله تفاصيل الإجراءات المطلوبة من الراغبين في التقديم للإعارات الخارجية، والتي تتضمن الآتي:

- ملء بيانات الاستمارة بدقة بخط يد المتقدم، واعتمادها من المدرسة والإدارة، وإلصاق طابع مهن تعليمية بقيمة جنيهان على المكان المخصص بالاستمارة، وتسليمها للإدارة التابع لها.

تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط

- تحصيل مبلغ مائة جنيه فقط لا غير، من خلال مسؤول الإعارات بكل إدارة تعليمية بحافظة توريد للتوجيه المالي والإداري بالمديرية المركزية في الموعد المحدد لتسليم الإستمارات بموجب إيصال 123 تربية وتعليم.

- صورة المؤهلات الدراسية التي حصل عليها صورة من قرار التعيين صورة من إقرار القيام بالعمل صورة من قرار النقل للمرحلة الثانوية - صورة من التكليف بالوظيفة الإشرافية أو التوجيه - صورة من تعديل المسمى الوظيفي - صورة من جواز سفر حديث محدد بها الوظيفة الحالية ساري - صورة من الرقم القومي.

- شهادة صحية معتمدة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر وخلوه من العيوب والعاهات الجسمية (وخاصة فيروس سي).

- صحيفة أحوال الكترونية لكل متقدم للإعارة وصحيفة ورقية للإداري، وثلاث أرقام هواتف متاحة للمحمول.

- صورة من التقارير عن العامين الأخيرين.

- تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية يوضح بها تاريخ التجنيد وتاريخ التسريح باليوم والشهر والسنة أو شهادة الإعفاء النهائي.

- صورة من قرار التثبيت علي مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بعد الحصول على المؤهل المتخصص.

- ملء الجدول المخصص بالوظائف الإشراقية والتوجيه الفني من الأحدث للأقدم.

إقرار من الزوج معتمد بالموافقة

- معلمو المرحلة الأولي المقيدين على وظيفة معلم فصل خريجو دبلوم المعلمين والمعلمات ومن استكمل لدرجة معادلة البكالوريوس يرتب علي تاريخ استلام العمل بالمؤهل المتوسط أما من حصل علي مؤهل ليسانس أو بكالوريوس تربية (تعليم أساسي) تخصص مادة يصنف علي معلم مادة.

- إقرار من الزوج معتمد بالموافقة على سفر الزوجة بمفردها دون اصطحاب أطفالها.

- اعتماد الشئون القانونية في المكان المخصص لها بعدم وجود جزاءات وغير محال للمحاكمة التأديبية.

- إيضاح البيانات في استمارة التقدم للإعارة، لأنه في حالة أن تكون البيانات غير واضحة أو ناقصة أو بها كشط لن تقبل أوراق الإعارة الخاصة به.