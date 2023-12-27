9 توجيهات من «التعليم» بشأن امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

وجهت الإدارات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والمقرر أن تبدأ في شهر يناير المقبل، وفقاً للمواعيد والجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية.

الانتهاء من تدريس المقرر الدراسي

1- انتهاء المعلمين من تدريس كل أجزاء المنهج لأبنائنا الطلاب وفقاً الخريطة الزمنية للمقررات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

2- التنبيه على الطلاب بسرعة الانتهاء من تسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي، تذليل أي معوقات علي ان يكون متواجد بها موجه المادة التي يمتحن بها الطلاب وذلك لمتابعة أي شكاوى أو مشكلات وحلها بسرعة.

3- إعلان جدول امتحان الفصل الدراسي الأول في مكان واضح للطلاب.

4- ضرورة تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات.

5- تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات فور حدوثها اثناء الامتحان ضمانا لحسن سير العملية الامتحانية.

6- توفير البيئة المناسبة لهم لأداء امتحاناتهم في يسر وسهولة.

عدم حيازة التليفون

7- تحري الدقة في التصحيح، وضرورة الالتزام بالمعايير المنظمة في جميع أعمال تقدير الدرجات ورصد النتائج.

8- عدم حيازة المعلمون و طلاب صفوف النقل التليفونات المحمولة أو أي وسيلة للغش.

9- ضرورة الالتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق وقص الشعر وعدم ارتداء زي مخالف للزي المدرسي.