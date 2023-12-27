«التعليم» تعلن مواعيد البث المباشر لمراجعة مناهج «الإعدادية»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية في جميع المواد الدراسية، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي المقرر أن تبدأ الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في بيان، أنّ الهدف من البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للصف الثالث الإعدادي، تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وخلق جيل قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

- يوم الأربعاء: 17 يناير 2024 امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية ساعتان ونصف.

- يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل مادة.

- الاثنين 22 يناير 2024: امتحان العلوم لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.