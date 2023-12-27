تسليم 120 رأس ماشية بقرية ماقوسة في مركز المنيا ضمن برنامج «فرصة»

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالفئات الأولى بالرعاية وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا من خلال تقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

تسليم 120 رأس ماشية لـ60 مواطنا

وأشار المحافظ، إلى أنه انطلاقا من هذه الرؤية سلمت مديرية التضامن الاجتماعي 120 رأس ماشية لـ 60 مواطنا بقرية ماقوسة بمركز المنيا، لافتاً إلى أن مديرية الطب البيطري قامت بإجراء عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف 200 كجم علف مجانا لكل مواطن، وذلك في إطار برنامج " فرصة " الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة ومنها جمعية " الحق والحياة " لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.