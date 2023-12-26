«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» في مركز سمالوط غدا

تنظم مديرية الصحة، غدا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية منقطين بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

صرف علاج بالمجان

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

و أشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.