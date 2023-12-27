جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام بمحافظة أسيوط.. تبدأ 12 يناير

أعلنت إدارة التعليم الثانوي العام التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول بعد اعتماده رسميا من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

تستمر 5 أيام

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 12 يناير وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 24 يناير .

وفيما يلي جدول الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول:

الأحد الموافق 12 يناير: امتحان اللغة الأجنبية الأول لمدة ساعتين ونصف ثم امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 16 يناير: امتحان مادة الرياضيات لمدة 3 ساعات ثم امتحان الاحياء لمدة ساعة ونصف.

الخميس 18 يناير: امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات ثم امتحان الجغرافيا لمدة ساعة ونصف.

الإثنين 22 يناير: امتحان مادة الكيمياء لمدة ساعة ونصف ثم امتحان مادة التاريخ لمدة ساعة ونصف .

الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف ثم اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ومصف .