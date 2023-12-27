محافظ الشرقية يفتتح فعاليات الملتقى التوظيفي الخاص ببرنامج «فرصة»

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الملتقى التوظيفي الخاص ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة 20 شركة ومنشأه بالقطاع الخاص لتوفير 3000 فرصة عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من أبناء المحافظة وذلك بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق.

تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى

تفقد محافظ الشرقية عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية لتساعدهم في بدء حياه جديدة وتحقق لهم حياه كريمة.

خلق حياه كريمة للشباب وتحسين مستوى

أشار محافظ الشرقية إلى أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته وخلق حياه كريمة له لتحسين مستوي معيشته موجهاً الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقى لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة.

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمناطق الصناعية والشركات والمصانع بمحافظة الشرقية لإطلاق المبادرة والتي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب الجاد القادر على العمل لتوفير حياه أفضل لهم.