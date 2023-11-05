انطلاق ملتقى توظيف الفتيات من حملة الدبلومات الفنية بالإسكندرية الأربعاء

ينطلق ملتقى توظيف البنات من حملة الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها «تجاري، صناعي، فندقي، زراعي»، يوم الأربعاء المقبل تحت شعار «خلصتي الدبلوم شغلك مضمون».

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، يبدأ الملتقى من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً بمدرسة أمبروزو المهنية بنات.

فرص عمل بمرتبات مجزية

يقول وائل السيد أبو الفضل مدير مدرسة أمبروزو المهنية «مركز الخدمات المهنية» بنات بإدارة وسط الإسكندرية التعليمية لـ«الوطن»، إن الهدف من ملتقى توظيف البنات توفير فرص عمل للبنات من حملة الدبلومات الفنية كما سيوفر فرص عمل لحملة الشهادة الإعدادية من سن 18 إلى 40 سنة وتم التنسيق مع عدد كبير من الشركات والمصانع لتوفير فرص العمل وبمرتبات مجزية ووظائف مختلفة تتناسب مع جميع المؤهلات المعلن عنها.

تأمينات اجتماعية

وأشار أبو الفضل إلى أن فرص العمل التي يوفرها ملتقى توظيف البنات دائمة وليست مؤقتة فإلى جانب المرتبات المجزية يتم توفير وسيلة مواصلات خاصة بالعمل بالإضافة إلى التأمينات الإجتماعية والتأمين الصحي، ويبدأ الملتقى يوم الأربعاء الموافق 2023/11/8 من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا داخل مدرسة أمبروزو المهنية بنات شارع المدارس امبروزو بعد شارع الحلمية الحضرة والملتقى يقام تحت رعاية الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية.