«النقل» تكشف تفاصيل جديدة بشأن تنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

كشفت وزارة النقل، تفاصيل العقد الذي جرى توقيعه اليوم منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا ، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات (شركة مساهمة مصرية) بنظام المناطق الحرة الخاصة و المؤسسة من تحالف شركات (أبو ظبي للموانئ -جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – سيلفر أنكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وتكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع. ونهو البنية الأساسية بواسطة الشركات المصرية وبتمويل مصري.

استثمارات جديدة بالسوق المصري

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن إبرام التعاقد يهدف إلى ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري ورفع معدلات نمو الاقتصاد وزيادة الناتج المحلى الإجمالي والدخل القومي والعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وخدمة التجارة الدولية وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر توفير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط ورفع تصنيف الميناء عالميا والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء.

وتجدر الإشارة إلى أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة التعاون بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي لإقامة عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر حيث قامت وزارة النقل بضخ استثمارات تقدر بنحو 3.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحري لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة العالمية وتقوم بمنح التزامه إلى مشغل عالمي ذو خبرة دولية في هذا المجال لضمان أعلى مستوى من الكفاءة.

تفاصيل المحطة

- تبلغ مساحة المحطة 810 آلاف متر مربع.

- طول الرصيف 1100 متر بعمق 17 متر.

- تم الانتهاء من حوالى 85% من أعمال البنية التحتية.

- من المخطط الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية التي تنفذها شركات وطنية مصرية في شهر ابريل 2024.

- من المخطط قيام مجموعة موانئ أبو ظبي بالبدء في أعمال البنية الفوقية في الربع الثاني من عام 2024.

- تستوعب المحطة مليون حاوية سنويا ، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن (البضائع العامة والصب الجاف والسائل).

- تعتبر المحطة عنصر رئيسي في الممر اللوجيستي ( سفاجا – قنا – أبو طرطور).

- تعد بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية الصعيد وستساهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد.

- المساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد وربطه بالميناء.

- جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجيستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع.

- تحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا.

- المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق في محافظات الصعيد.

وأوضحت وزارة النقل، أنه يتم حاليا إنهاء مجموعة من عقود مشروعات التعاون المشترك بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبو ظبي وأهمها:

- عقود إدارة وتشغيل محطات الكروز بموانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا.

- إنشاء محطة كروز سياحية بميناء السخنة ومحطة دحرجة للسيارات بميناء السخنة.