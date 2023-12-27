مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي يعلن أقسام الدورة الـ16

تنطلق فعاليات مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته السادسة عشر، التي تقام في الفترة من 11 لـ20 يناير المقبل، في سينما زاوية وسينما الزمالك.

فعاليات مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي

تضم هذه الدورة أكثر من 45 فيلما تندرج تحت 8 أقسام، وتتنوع الأفلام بين: «روائي ووثائقي وعروض»، إلى جانب برنامج الأفلام، الذي يضم نقاشات وندوات وورش.

القسم الأول

القسم الأول هو «أحداث وشخصيات» يحكي قصص تحرّكها شخصيات تنكشف آلياتها الداخلية المُعقّدة أمام أعيننا، وتضم الأفلام التالية: (عائشة، أبولينيا، لا تتوقع الكثير من نهاية العالم، عصابات، ليلة أمورية الأخيرة، أيام مثالية، بيترك- وحيدا في مواجهة الدولة).

القسم الثاني

أما القسم الثاني يسمى «شباب مُمزّق»، ويقدم قصص شباب يتعرّف على صعوبات ومحن العالم للمرة الأولى، ويضم الأفلام التالية «نادي الصفر، بنت، عالم البنات، كيفية ممارسة الجنس، أنا- قبطان، بلاد ضائعة، عدواني».

القسم الثالث

ويضم القسم الثالث الذي يحمل اسم «انجذاب غريزي»، أفلام تحكي عن الإنجذاب العميق، الذي يأتي بلا سابق إنذار، ليضع أبطال القصص في مواقف غير عادية، ويقدم أفلام «بلاك بيرد بلاك بيرد بلاك بيري، أوراق شجر متساقطة، البطيء، الابتهاج».

ويأتي القسم الرابع تحت اسم «مواد خام»، والذي يتناول الحياة الأخرى للقطات صوّرها صانعو أفلام في الماضي والحاضر، ويضم أفلام «وقال الملك يالها من آله رائعة، بين الثورات، وداعاً طبريا، سينما المقاومة - مشاهد من شرائط لابودفيتش، الرقص على حافة البركان، عدم الانحياز- مشاهد من بكرات لابودفيتش، غرفة رقم 999».

أما القسم الخامس فهو بعنوان «عالم خفي\مرئي»، وهو يعرض قصص عوالم خفتها اكشفتها آلة الاستعمار الرأسمالي، وتضم افلام: «لا كيميرا، سالم، نذير، سامسرا، المدفوعون، الوحش، أحلام سعيدة، سماء بيضاء بلاستيكية».

ويأتي القسم السادس بعنوان «سياسات اجتماعية»، وهو يقدم مساحات مشتركة تُحيي تشابك الاجتماعيات والسياسة، ويضم أفلام:« دع النهر يتدفق، على قارب أدمان، غرفة المدرسين، جسمنا، أختيه الساونا، شجرة البلوط العجوز».

أما عن القسم السابع والذي يحمل عنوان «العائلة»، فهو يتضمن أفلام رسوم مُتحركة للكبار والصغار، ويضم فيلمين هما « كلب سلوقي، ليندا تريد دجاجاً».