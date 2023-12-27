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عاجل.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. عيار 21 تراجع 100 جنيه دفعة واحدة

كتب:

مارينا رؤوف
02:15 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الذهب

الذهب

أعلنت شعبة الذهب بالغرفة التجارية تراجع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم، إذ خسر 100 جنيه دفعة واحدة، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب.

انخفاض أسعار الذهب 

وترقب المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة، انخفاض الأسعار مع بداية إجازات منتصف العام، وتوقع زيادة المعروض من الواردات المصحوبة مع المصريين المقيمين بالخارج، وذلك خلال سلسلة لقاءات تلفزيونية أمس.

وسجل عيار 21 مبلغ 3200 جنيه بدلا من 3300، وسجل عيار 18 مبلغ 2,743.

وتوقع رئيس الشعبة أن تبدأ شريحة من صغار المستثمرين في بدء البيع، وزيادة المعروض لجني الأرباح والاستفادة بفارق السعر الذي حققه الذهب من ارتفاعات خلال الأيام الثلاثة الماضية. 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.