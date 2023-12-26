ضبط 67 مخالفة تموينية في حملات بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، وتمكنت من ضبط 67 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

حملات تموينية في الدقهلية

وأوضح السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان، أن الحملات التموينية جاءت بناءً على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية.

وأفاد بأنه جرى تكليف حملات المديرية، بالاشتراك بين إدارة الرقابة التموينية ومديري الإدارات التنفيذية، بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من دكرنس ، بني عبيد ، نبروه ، تمي الأمديد، الجمالية ، بلقاس، لضبط الأسواق.

وأكد أن الحملات التموينية حررت عددًا من المخالفات كالآتي:

- عدد 2 محضر تجميع دقيق بقيمة ( 11 شيكارة).

- عدد 1 محضر استنزال بقيمة ( 4620 رغيف ).

- عدد 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

- عدد 3 محاضر عدم إعطاء بون صرف.

- عدد 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- عدد 2 محضر توقف عن الانتاج.

- عدد 5 محاضر تصرف في دقيق بقيمة (46 شيكارة ).

- عدد 8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- عدد ١٤ محضر نقص وزن ما بين ( 8-30 جم ).

- عدد 13 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

- عدد 2 محضر ذبح خارج السلخانة.

- عدد 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

- عدد 6 محاضر بيع بازيد من السعر الرسمى (سجائر).

- عدد 1 محضر سلع مجهولة المصدر.

- 1محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية «تاجر تمويني».