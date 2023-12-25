تحرير 15 محضرا في حملات تموينية ببني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، ضبط 14 مخالفة تموينية ضد المسؤولين عن مستودعات بوتاجاز، بالإضافة إلى ضبط طلمبة رصيف دون ترخيص، خلال عدة حملات تموينية شنتها المديرية على مدار أسبوع.

وقال وكيل تموين بني سويف في تصريحات صحفية، إنّ مديرية التموين بالتعاون مع الجهات كافة ذات الصلة من مباحث التموين وغيرها، شنت عدة حملات تموينية على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود على مدار أسبوع.

تحرير 14 محضرًا تموينيًا في بني سويف

وأشار إلى أنّ تلك الحملات التموينية، أسفرت عن تحرير 14 محضرًا ضد المسؤولين عن مستودعات بوتاجاز، وذلك للغلق وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد في أثناء ساعات العمل الرسمية، كما تمكنت الحملات من تحرير محضر ضد أحد الأشخاص لإدارة طلمبة رصيف دون ترخيص، وجرى التحفظ على 1000 لتر مواد بترولية داخلها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشنت مديرية التموين في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، لمتابعة التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة، وممارسة النشاط في أوقاته.

تكثيف جهود مراقبة محطات الوقود في بني سويف

ووجه وكيل تموين بني سويف، باستمرار وتكثيف جهود مراقبة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وبمشاركة كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة للمخالفين.