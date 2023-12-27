ضبط 73 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 73 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المنافذ والمحال التجارية، لرصد المخالفات وضبط الأسعار، والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومتابعة تطبيق مبادرة «تخفيض الأسعار»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

ضبط 63 مخالفة تموينية في المنيا

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنّ الحملات أسفرت عن ضبط 63 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن وعدم وجود سجلات.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وجرى ضبط 10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين «بيع منتجات مجهولة المصدر - بيع بأزيد من السعر المقرر - ذبح خارج المجازر»، واتُخذت الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.