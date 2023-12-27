المستندات المطلوبة للتقديم في الإعارات الخارجية للمعلمين.. منها تحليل فيروس سي

أعلنت المديريات التعليمية المستندات المطلوبة للتقديم في الإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024 2025، وذلك بعد فتح باب التقديم، وملء بيانات الاستمارة واعتمادها من المدرسة والإدارة، وإلصاق طابع مهن تعليمية وتسليمها للإدارة التابع لها.

المستندات المطلوبة

وأوضحت المديريات التعليمية، المستندات المطلوبة للتقديم في الإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي الحالي 2024/2025:

- عدد 2 طابع مهن تعليمية فئة جنيه لكل طابع.

- صورة طبق الأصل من قرار التعيين.

- صورة طبق الأصل من إقرار القيام بالعمل بعد التعيين.

- جواز سفر حديث إلكتروني ساري لأقل ميعاد 1 أكتوبر مدرج به الوظيفة الحالية المتقدم بها بطلب الإعارة.

- صحيفة أحوال الكترونية للمعلم وصحيفة أحوال ورقية للإداري.

- صورة طبق الأصل من المؤهلات الدراسية + بيان ث، ولمعلمي التعليم الصناعي المؤهل بدءا من الدبلوم.

- صورة طبق الأصل من نشرة الترقية على معلم ثانوي ووظائف التوجيه الفني والوظائف الإشرافية.

- صورة تعديل المسمى الوظيفي ومرور ثلاث سنوات عليه.

- تقارير 2021/2020، 2022/2021.

- إقرار ولي الأمر للإناث.

- شهادة صحية معتمدة من جهة حكومية بالخلو من الأمراض والعاهات الجسمية + مبادرة مليون صحة مواطن بها نتيجة تحليل فيروس سي.

- صورة بطاقة التجنيد وجهين.

- صورة الرقم القومي وجهين أقل سريان حتي 1/ 10/ 2024 مختومة من المدرسة، مدرج به الوظيفة الحالية المتقدم بها بطلب الإعارة.