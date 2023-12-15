يمتاز مولود برج العذراء بأنه شخص طيب القلب وسريع التسامح ورومانسي ويميل إلى الهدوء والنظام والترتيب وعاشق للحياة والسفر، وهو شخص مسؤول يمكن الاعتماد عليه وجذاب وقوى ويتمتع بشخصية اجتماعية، لذلك قادر على تكوين العلاقات الاجتماعية المختلفة.

ومن مشاهير برج العذراء، حسين الجسمي، عامر منيب، وفي إطار هذا السياق تقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الجمعة 15-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لما ورد بمواقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تنصح الأفلاك برج العذراء أن تكون خطواته فى العمل محفوفة بالخطر بسبب عدم اهتمامه بالتفاصيل، لذا عليه أن يركز جيداً حتى ينجح فى عمله.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي تنصح الأفلاك برج العذراء ألا يحكى لشريك حياته ما حدث فى الماضى، حتى لا ينزعج منه ويبتعد عنك وتحدث مشكلة بينكما وينفصل عنك.