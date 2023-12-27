جندي أطلق النار على زملائه بسبب «كابوس».. ماذا حدث في لواء المظليين الإسرائيلي؟

في الوقت الذي يتزايد فيه عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي، كشفت إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن جنديا بين صفوف الجيش أطلق النار على رفاقه في لحظة مسببًا إصابات عدة، وذلك فور استيقاظه من كابوس، بواقعة بدت تدل على الحالة النفسية السيئة التي يمر بها جنود الاحتلال.

تفاصيل قتل عدد من الجنود

ووفقا لما أكدته قناة 12 الإسرائيلية، فإن الجندي المتسبب بالواقعة من لواء المظليين الذين عادوا من قطاع غزة مؤقتًا، وقد أطلق النار على زملائه إثر استيقاظه من كابوس، موقعا عددا من الإصابات؛ لتتحول الحادثة للتحقيق بوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقد أكدت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجندي كان يتلقى الرعاية بمركز في عسقلان بعد عودته من الحرب في قطاع غزة، ليستيقظ من كابوس ويفتح النار بشكل عشوائي، مما أدى لإصابة زملائه بشظايا إطلاق النار.

الإسرائليون مصابون بتوتر حاد

ومنذ أيام، خرجت مجموعة من الدراسات الإسرائيلية التي تكشف المعاناة المرتبطة بحياة الإسرائيليين منذ أحداث السابع من أكتوبر المعروفة باسم «طوفان الأقصى»، والتي تطرقت للحديث حول إصابة 60% من المجتمع الإسرائيلي باضطرابات التوتر الحاد.

وقد أكدت دراسة من جامعة يافا، أن المصابين بالتوتر الحاد محل الدراسة هم من غير المتأثرين مباشرة بالحرب، إذ لم يسقط أحد أقاربهم بين القتلى أو تعرضت ممتلكاتهم للدمار ضمن عملية طوفان الأقصى، كاشفة أن من أعراض التوتر الحاد الاكتئاب، والكوابيس، ومحاولات الهروب من الواقع، وأعراض جسدية كتسارع ضربات القلب وكثرة إفراز هرمونات التوتر.