حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.. بينهم ضابط أرسلت الفصائل جثته

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، عن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال قطاع غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية.

وكان من بين القتلى ضابط جيش الاحتلال يدعى مائير لاڤي وكان خرج قبل أيام ليعلن عن وجود المقتنيات المأخوذة من المستوطنة في هجوم 7 أكتوبر الماضي المعروف بعملية «طوفان الأقصى».

الفصائل الفلسطينية تقتل ضابطا وترسله جثة

لينتظر الضابط لاڤي مؤتمر رئيس الأركان ليعلن عودته للاحتلال الإسرائيلي بالمقتنيات ويعلن انتصارهم على غزة ولكن تقتل الفصائل الضابط ويرسل إليهم جثة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية، ارتفع عدد الجنود المشاركين في القتال في غزة اليوم إلى 6، بعد إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد ثلاثة جنود إضافيين مساء اليوم.

آخر حصيلة لمقتل جنود الاحتلال

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، أن عدد الجنود الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي بلغ 494 جنديًا، بالإضافة إلى 59 ضابطا، ومن بين القتلى، هناك 5 جنود برتبة عقيد، وهم أكبر ضباط قتلوا في المعارك في الذاكرة الحديثة، وتم أيضًا تسجيل مقتل 161 جنديًا في الهجوم البري.

وتضم قائمة جيش الاحتلال أيضًا جنديًا قتل بنيران صديقة في الضفة الغربية، وجنديًا قتل بسبب خلل في الذخيرة على الحدود اللبنانية، وجنديين قتلا في حادث دبابة في شمال الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الحوادث المميتة الأخرى التي لا علاقة لها مباشرة بالعدوان على الفلسطينيين.

وأضافت شرطة الاحتلال أنه تم إدراج 57 ضابطًا قتلوا أثناء مواجهات مع الفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة، بالإضافة إلى ضابط قُتل في هجوم في القدس، وضابط آخر قتل خلال اشتباكات مع نشطاء في الضفة الغربية.