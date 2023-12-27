«قومي الأمومة» يهنئ الطفلة نور حسام بالحصول على الدبلوم المهني من جامعة الشارقة

قدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، التهنئة إلى الطفلة نور حسام غنيم رئيس منتدى أطفال محافظة الغربية، لحصولها على البرنامج التدريبي «الدبلوم المهني في البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني -عام» بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، الذي نظمه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة بالإمارات، بالتعاون مع البرلمان العربي للطفل.

110 ساعات تدريبية

أوضحت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الطفلة نور حسام، جرى ترشيحها من قبل المجلس لهذه المنحة المقدمة من البرلمان العربي للطفل، خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2023 بواقع 110 ساعات تدريبية.

وقالت «عثمان» في بيان، إن المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص على دعم الأطفال لتطوير مهاراتهم والمشاركة في الفعاليات والبرامج المهمة التي تنمي من مواهبهم وقدراتهم وإشراكهم في كل القضايا التي تخصهم، مؤكدة أهمية تعزيز المهارات السياسية للأطفال وربطهم بالأحداث الجارية في إطار من التقارب بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

سعادة الطفلة نور باجتياز الدبلومة

ومن جانبها، أعربت الطفلة نور حسام، عن سعادتها باجتياز هذه الدبلومة، موجهة الشكر إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، لترشيحها للمشاركة في هذا النشاط المهم، الذي أسهم في بناء قدراتها وتنمية وعيها.