انتقادات برلمانية للحكومة بسبب التأخر في إعداد قانون الطفولة والأمومة

شهد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم، انتقادات وجهها بعض الأعضاء للحكومة بسبب تأخرها في إعداد تشريع متكامل لعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة وفقًا للدستور المصري.

تشريع كامل للمجلس القومي للطفولة والأمومة

ورفض النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، تباطؤ الحكومة في إعداد تشريع متكامل لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتساءل «الطماوي» خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم والمخصص لمناقشة مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة والمقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي و60 عضوًا ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة قائلا: ما هو السبب في تأخر الحكومة في إعداد هذا التشريع ،علما بأن لدينا التزامات دولية وهي أن مصر ستعرض تقريرها أمام الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل في عام 2024.

التعهدات الدولية في مصر

واستطرد: «أوشكنا على 10 سنوات منذ صدور الدستور المصري ولم ننفذ الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، ولدينا تعهدات دولية، الدولة المصرية بكل مؤسساتها مسؤولة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمصر».

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إنَّ اللجنة البرلمانية ستنتهي اليوم من مناقشة مشروع قانون انشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة.