أول صورة من موقع حادث وفاة بطل فيلم «باراسايت» لي سون

تلقت صباح اليوم الشرطة في العاصمة سول بلاغًا بالعثور على رجل يبلغ من العمر 48 عامًا مُتوفّى داخل سيارته، وجرى التعرف عليه فيما بعد بأنه الممثل الكوري الجنوبي بطل فيلم «Parasite» الحاصل على جائزة الأوسكار لي سونج كيو.

وعلى الفور توجهت جهات التحقيق لمكان السيارة للوقوف على ملابسات حادث الوفاة، الذي لم تستطع جهات التحقيق مواراته بعيدًا عن الصحافة، لكن التسريبات الأولى أكدت أنها حالة انتحار، خاصة وأن «لي» ترك رسالة من المرجح أن تكون رسالة قبل الانتحار في منزله قبل أن يغادره ويذهب لإحدى الحدائق في العاصمة، ويتناول حبوب الفحم ويرحل داخل سيارته.

صورة السيارة التي توفى فيها لي سون

واستطاعت أعين الصحافة هناك التقاط صورة للسيارة التي توفي فيها «لي» أثناء التحقيق، في مسرح الجريمة يحققون في السيارة التي وجد فيها، ونشرتها cnn.

وبحسب المصدر ذاته كانت الشرطة قد استدعت لي مؤخرًا في 23 ديسمبر واحتجزته لمدة 19 ساعة قبل إطلاق سراحه في اليوم التالي، فيما قالت شرطة إنتشون المدينة التي قبض عليه فيها، إنه طوال التحقيق، جاءت جميع اختبارات المخدرات التي أجراها لي سلبية، دون تحديد عدد الاختبارات التي خضع لها.

وقدمت الشرطة تعازيها لعائلة الممثل المكلومة، مشيرة إلى أنها حاولت منع التسريبات الإعلامية حول التحقيق الخاص بالمخدرات قبل الانتهاء منه- وفقًا لقانون كوريا الجنوبية، الذي يحظر على المشاركين في تحقيق جنائي نشر حقائق حول المشتبه به قبل اكتماله.