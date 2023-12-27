نال شهرة واسعة بعد فيلم «Parasite».. سبب وفاة الفنان الكوري لي سون كيون

حالة واسعة من الحزن سيطرت على جمهور السينما حول العالم، مع الإعلان عن خبر رحيل بطل فيلم «Parasite» الذي نال شهرة واسعة بعد تقديمه، ومازال سبب وفاة الفنان الكوري لي سون كيون غامضا، إذ قدمت عائلته بلاغًا باختفائه بعدما ترك رسالة وادع، وبالفعل عثرت عليه قوات الشرطة متوفيا في سياراته عن عمر يناهز الـ49 عامًا.

ومازالت قوات الشرطة تتابع التحقيق للوصول إلى سبب وفاة الفنان الكوري لي سون كيون، الذي خضع الفترة الماضية لتحقيقات الشرطة في استخدم مخدرات غير مشروعة في أحد النوادي الليلية، إذ يعتقد أن وفاته قد تكون بسبب إنهاءه لحياته بنفسه أو وفاة بجرعة زائدة من المخدرات، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء.

الشرطة تحقق في سبب وفاة الفنان الكوري لي سون كيون

وفي تحقيقات سابقة معه حول تعاطيه المخدرات، أصرّ الفنان الكوري على أنَّه تعرض للخداع ليتناول المخدرات وأنه كان لا يعرف ما الذي كان يتعاطاه، ورفع دعوى ضد شخصين زاعمًا أنهما ابتزاه، لكن التحقيق آثار تغطية واسعة النطاق في الصحف الشعبية وعلى الإنترنت، ولم يقتصر الأمر على تعاطيه المخدرات بل وصل إلى التطرق إلى حياته الخاصة.

وعندما تمّ استدعاؤه لأول مرة للاستجواب في مركز الشرطة في إنتشون، وهي مدينة قريبة من سيول، في أواخر أكتوبر الماضي، انحنى بشدة عدة مرات واعتذر لمعجبيه وعائلته، قائلًا: «أشعر بالأسف لأفراد عائلتي الذين يعانون من آلام صعبة للغاية في هذه اللحظة»، متابعًا: «مرة أخرى أعتذر بصدق للجميع».

الشرطة تكشف سبب لوفاة الفنان الكوري لي سون كيون

وقالت الشرطة إنَّ سبب الوفاة «يفترض أنَّه ليس جرغة مخدرات زائدة»، وأكّدت الشرطة في مدينة إنتشون أنَّه تمّ استجواب لي 3 مرات منذ أكتوبر الماضي في إطار التحقيق في مزاعم عن تعاطي المخدرات، وقالت إنَّه طوال التحقيق، جاءت جميع اختبارات المخدرات التي أجراها سلبية.

وأكّدت الشرطة أنَّها ستنهي تحقيقاتها في مزاعم تعاطي «لي» للمخدرات، لكنها ستواصل التحقيق مع الشخصين اللذان ادعى أنهما ابتزاه رفعهما لي ضدهما.