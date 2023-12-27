محافظ الشرقية يتابع أعمال نقل تمثال الزعيم أحمد عرابي إلى مكانه الجديد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع يسري راشد رئيس حي أول الزقازيق، أعمال نقل تمثال الزعيم أحمد عرابي ووضعه في مكانه الجديد بالميدان، وذلك الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة اللازمة له، بما يتماشى مع أعمال التطوير والتجميل التي يشهدها الميدان، والتي تأتي بالتزامن مع إنهاء الأعمال بنفق عرابي تمهيداً لتشغيله أمام حركة السيارات .

تمثال أحمد عرابي أحد أهم الرموز التاريخية

أكد محافظ الشرقية أن تمثال عرابي يُعد أحد أهم الرموز التاريخية بالمحافظة، ويمثل تحفة فنية تم وضعه فى الميدان ليجسد وقفة الزعيم احمد عرابي ابن قريه هرية رزنه أمام خديوي البلاد آنذاك مطالبا بالعدالة والحرايه والكرامة.

وأضاف المحافظ أنه جاري الإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل ميدان عرابي، والتي تشمل إقامة جداريات ومقاعد إنتظار للمواطنين، وتم مراعاه اضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلائم مع حجم الأعمال الجارية بالنفق وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

إعادة الانضباط إلى الشارع

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية أمن الشرقية في إعادة الانضباط للشارع الشرقاوي وتكثيف التواجد المروري بالشوارع لضبط المركبات المخالفة، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وكذلك رفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، والإشتراك مع الأجهزة التنفيذية في شن الحملات المفاجئة على الأسوق ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية لتقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين.

الاستعداد للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي

في سياق آخر، أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستعداد الجيد للمشاركة في الدورة الرابعة من جائزة مصر للتميز الحكومي، والتي من المقرر أن تنطلق مطلع شهر يناير 2024، لافتا إلى ان الشرقية إستطاعت خلال النسخ السابقة التأهل ضمن العشر مراكز الأولى على مستوي الجمهورية علي الصعيدين المؤسسي والفردي بما انعكس علي تحسين بيئة العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

مناقشة الخطة الاستثمارية والموحدة

وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطي في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023/ 2024 والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

واستعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بلغت 722 مليونا و415 ألف جنيه خزانه عامة، إضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي، ليصبح اجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 872 مليون و 415 ألف جنيه ، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية والاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة لتحقيق حياة افضل للمواطنين.