جامعة الزقازيق تقتنص المركز العاشر في التصنيف العربي للجامعات

أظهر التصنيف العربي للجامعات لعام 2023- 2024 حصول جامعة الزقازيق على المركز العاشر في التصنيف العربي الجديد.

يشمل التصنيف ترتيب أفضل 115 جامعة على مستوى الجامعات العربي وتقييمها من 16 دولة عربية، حيث بلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى الجامعات العربية 208 جامعات هذا العام.

إنجاز جامعة الزقازيق

أعلن خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حققت إنجازاً جديداً في التصنيف العربي للجامعات حيث حصلت على المركز العاشر عربيا ضمن 115 جامعة على مستوى الدول العربية، والمركز الخامس محليا ضمن 28 جامعة حكومية مصرية تم ظهورها في هذا التصنيف.

التصنيف العربي اهتمام بين جامعة الدول واتحاد مجالس البحث العلمي

وأشار رئيس الجامعة بأن مشروع التصنيف العربي للجامعات يأتي في ظل الاهتمام المشترك بين جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية بتحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم العمل على تنفيذ مشروع التصنيف العربي وفقاً لمجموعة مختارة من المعايير العالمية المنسجمة والبيئة العربية.

جهود لتحسين التصنيف الدولي

أشاد الدرندلي بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة في العديد من التصنيفات العالمية، وأن الجامعة تهتم اهتماماً كبيراً بالتصنيفات العالمية والعربية للجامعات، مؤكداً على سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مكانة دولية وإقليمية للجامعات

أشاد إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة، مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة في العديد من التصنيفات العالمية، وأن الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالتصنيفات العالمية للجامعات، مؤكداً على سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيراً إلى أهمية المشاركة ومتابعة التقدم في هذه التصنيفات لأنها تعطى الجامعة مكانتها الدولية والإقليمية المتميزة.

اقتصاد المعرفة وإدارة التكنولوجيا

أكد نائب رئيس الجامعة أن التصنيف العربي الجديد سيكون له بُعد اقتصادي، فالتطبيق يستهدف تشجيع البحث العلمي القائم على الإبداع والتنمية والابتكار في الجامعات والمراكز البحثية، وتشجيع تسويق ونشر المنتجات العلمية وإدارة التكنولوجيا ليصل إلى اقتصاد المعرفة، يضاف إلى ذلك مؤشر التعاون الدولى والوطنى وخدمة المجتمع، ومن المتوقع أن يصبح التصنيف العربي للجامعات خلال الفترة القادمة تصنيفًا عالميًا.