تكليف 3 أطباء للإشراف على مستشفى بيلا المركزي الجديد بكفر الشيخ

أصدر الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قراراً بتكليف الدكتور محمود العطار، مدير إدارة الحميات بالطب العلاجي، والدكتور عبد الرحمن سرحان، مساعد طب علاجي، والدكتور علاء كامل، بإدارة المستشفيات، للإشراف على مستشفى بيلا المركزي الجديد، لصالح العمل وانتظامه.

مدير مستشفى بيلا المركزي يتقدم باعتذار رسمي عن منصبه

جاء ذلك بعد تقدم الدكتور محمود قورة، مدير مستشفى بيلا المركزي، باعتذار رسمي عن استمراره في العمل كمديراً للمستشفى دون أي أسباب معلنة.

جدير بالذكر إنّه جرى نقل مستشفى بيلا المركزي إلى موقعه الجديد الأسبوع الماضي، بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المستشفى التي استمرت نحو 8 أعوام، حيث تم نقل كل أقسام المستشفى بنجاح تمهيداً لبدء استقبال المرضى.

5200 متر مساحة مستشفى بيلا المركزي الجديد

ويُعد مستشفى بيلا المركزي الجديد صرحاً طبياً متكاملاً مقاماً على مساحة 5200 متر، وبلغت تكلفته ما يقرب من 350 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 600 ألف نسمة بمركز ومدينة بيلا والمراكز والمحافظات المجاورة، وهو يضم 28 عيادة خارجية و24 حضّاناً، و11 سرير عناية مركزة، و30 ماكينة غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقسام للأشعة، وصيدلية، ومعامل تحاليل، وبنك دم، وخدمات أخرى متعددة.