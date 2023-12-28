5 طرق طبيعية للتخلص من قشرة الرأس في الشتاء.. اشرب مياه وتناول الفواكه

تعتبر قشرة الرأس من المشكلات الشائعة التي تزعج الكثير من الأشخاص، وتزداد فرص الإصابة بها خلال فصل الشتاء، نظرًا للعديد من الأسباب أهمها الجفاف الذي يحدث في فروة الرأس نتيجة برودة الجو، بحسب ما أوضحته الدكتورة حنان الكحكي أستاذة الجلدية بجامعة عين شمس.

تجنب ارتداء أغطية الرأس

وأضافت الكحكي في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك بعض الأشخاص يخفضون عدد مرات الاستحمام في فصل الشتاء بسبب برودة الجو؛ بما يؤدي إلى تراكم الدهون والجلد الميت، وبالتالي تزيد قشرة الرأس، كما يؤدي ارتداء البعض لأغطية الرأس في فصل الشتاء للشعور بالدفء وتفادي الأمطار أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة قشرة الرأس.

وقدمت أستاذة الجلدية عدد من النصائح والطرق الطبيعية التي تقلل من ظهور قشرة الرأس في فصل الشتاء، كالتالي:

- غسل فروة الرأس 3 مرات أسبوعيا بالماء الدافئ، واستخدام المرطبات التي تقلل من الجفاف.

حافظ على شرب الماء

- الحفاظ على شرب الماء بكميات مناسبة في فصل الشتاء للحفاظ على رطوبة فروة الرأس وحمايتها من القشرة.

- يساعد تناول بعض الأطعمة الصحية كالفواكه والخضروات والأسماك على وقاية فروة الرأس من القشرة.

ينبغي تمشيط الشعر جيدًا

- تجنب استخدام مجففات الشعر بعد الاستحمام، لأنها من أكثر الأسباب المؤدية إلى جفاف فروة الرأس وبالتالي زيادة القشرة.

- ينبغي تمشيط الشعر جيدًا لأن ذلك يساعد على تنشيط الدورة الدموية وإفراز الزيوت التي تحفاظ على صحة فروة الرأس.