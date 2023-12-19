تراجع أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 19-12-2023

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الأسواق، بسبب بدء العروة الشتوية، ما أدى إلى وفرة المعروض في الأسواق، حيث وصلت قيمة الهبوط إلى 18 جنيها في سعر كيلو الطماطم، فيما انخفض سعر البطاطس بنحو 8 جنيهات أما سعر الموز فتراجع اليوم بقيمة 3 جنيهات، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضحت البوابة أنّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الأسواق تبلغ 10 جنيهات لسعر كيلو الطماطم، فيما يسجل سعر كيلو البطاطس اليوم 15 جنيها، ووصل سعر البصل في الأسواق المصرية إلى 27 جنيها، وبالنسبة لسعر الفلفل الرومي البلدي يسجل 12 جنيها فيما يبلغ سعر كيلو الخيار البلدي 13 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو البرتقال البلدي اليوم إلى 8 جنيهات واليوسفي إلى 10 جنيهات، ويبلغ سعر كيلو الليمون البلدي في الأسواق 6 جنيهات و التفاح البلدي 25 جنيها أما سعر الجوافة وصل إلى 14 جنيها، وسعر الفراولة اليوم 21 جنيها والموز البلدي 15 جنيها.