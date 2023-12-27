محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية في الغردقة (صور)

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بالممشي السياحي في مدينة الغردقة، وتستمر فعاليته حتى منتصف شهر يناير المقبل، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار الدعم لتشجيع وتنشيط العمل على الحرف اليدوية المصرية الأصيلة.

إفتتاح معرض «ديارنا» في الغردقة

وذكر «حنفي»، على هامش الافتتاح، أن إقامة المعرض جاء نتيجة التعاون المستمر بين محافظة البحر الأحمر وجهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في كل المحافظات.

وأوضح المحافظ أن «ديارنا» يقام بمثابة دعوة الشباب على التعرف على تراث مصر، وتشجيع المنتجات صديقة البيئة ويفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا إلى الحادية عشر مساء يوميًا طوال فترة إقامته.

الحرف اليدوية المصرية

وقال المحافظ، إن إقامة معرض «ديارنا» في مدينة الغردقة للحرف اليدوية والتراثية يأتي في إطار الدعم المستمر لتشجيع وتنشيط العمل على الحرف اليدوية المصرية الأصيلة، وتسويق منتجات الشباب.

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