تداول 16 ألف طن بضائع في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن 7 سفن موجودة على أرصفة الهيئة، وجرى تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1032 شاحنة و143 سيارة.

حركة تداول الصادرات والوادرات

وبحسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر شملت حركة الواردات اليوم 3000 طن بضائع، 594 شاحنة و81 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 438 شاحنة و62 سيارة.

حركة التداول بمواني سفاجا

وقالت الهيئة إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة، بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتين الحرية ودليلة.

كما تضمن البيان تداول 2300 طن بضائع و293 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، واستقبال ميناء بورتوفيق السفينة Copernicus، وعلى متنها 4600 طن ردة قادمة من اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 802 راكب بموانيها.